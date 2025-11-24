صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
قائداعظم :روحیل نذیر، امام الحق،اویس ظفر کی سنچریاں

فاٹا کے حیات اللہ کی لاہور وائٹس کے خلاف سات وکٹوں کی عمدہ کارکردگی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے نویں اور آخری راؤنڈ کے پہلے دن کی خاص بات فاٹا کے حیات اللہ کی لاہور وائٹس کے خلاف سات وکٹوں کی عمدہ کارکردگی تھی۔روحیل نذیر، امام الحق اور اویس ظفر نے سنچریاں سکور کیں۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں سیالکوٹ کی ٹیم کراچی بلوز کے خلاف پہلی اننگز میں 176 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ محمد عمر نے 5 وکٹیں حاصل کیں کراچی بلوز نے کھیل ختم ہونے پر 3 وکٹوں پر144 رنز بنائے تھے ۔ عمران خان کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں لاہور وائٹس فاٹا کے خلاف پہلی اننگز میں 205 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ آف سپنر حیات اللہ نے 78 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کیں۔

فاٹا نے کھیل ختم ہونے پر 3 وکٹوں پر 86 رنز بنائے تھے ۔ مرغزار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آْباد میں فیصل آباد نے بہاولپور کے خلاف پہلی اننگز میں 9 وکٹوں پر 305 رنز بنائے تھے ۔اویس ظفر نے 140 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں اسلام آباد نے پشاور کے خلاف پہلی اننگز میں 5 وکٹوں پر 346 رنز بنائے تھے ۔ روحیل نذیر 113 رنز بناکر ناٹ آؤٹ ہیں۔ ایبٹ آباد کرکٹ سٹیڈیم ایبٹ آباد میں ملتان نے ایبٹ آباد کے خلاف پہلی اننگز میں 5 وکٹوں پر 360 رنز بنائے تھے ۔ امام الحق نے 181 رنز سکور کیے ۔ 

 

