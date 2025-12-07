صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم مکمل فٹ، عالمی مقابلوں پر توجہ مرکوز

پاکستان میں سپورٹس کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوگئی ، مجھے یقین ہے کہ اس بار ایتھلیٹکس کے ہر ایونٹ میں اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا نیشنل گیمز میں اچھا پرفارم کرنیوالوں کو نیشنل کیمپ میں بلایا جائیگا، بار یہی ارادہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بہتر پرفارمنس دوں، قومی ایتھلیٹ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کہا ہے کہ مکمل فٹ ہوں، میرا فوکس ڈائمنڈ لیگ، کامن ویلتھ اور ایشین گیمز ہیں۔کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں ارشد ندیم نے کہا کہ نیشنل گیمز سے پاکستان کے لیے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سپورٹس کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوگئی ہے ، مجھے یقین ہے کہ اس بار ایتھلیٹکس کے ہر ایونٹ میں اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔اولمپک گولڈ میڈلسٹ نے مزید کہا کہ یہیں سے پرفامر نکل کر انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں گے ، صورتحال اچھی ہے اس لئے بڑی تعداد میں ایتھلیٹس یہاں ہیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ نیشنل گیمز میں اچھا پرفارم کرنے والوں کو نیشنل کیمپ میں بلایا جائے گا، اگلے سال پاکستان کے بہت سارے ایونٹس ہیں، جن میں ان پلیئر کو موقع مل سکتا ہے ۔ارشد ندیم نے یہ بھی کہا کہ نیشنل گیمز کے بعد لازمی نیا ٹیلنٹ نکلے گا، ایونٹ میں، میں بھی ان ایکشن ہوں، فٹ رہا تو ریکارڈ تھرو کی کوشش کروں گا۔انہوں نے کہا کہ میرا فوکس ڈائمنڈ لیگ، کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز ہے ، ہر بار یہی ارادہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بہتر پرفارمنس دوں، اس سال انجری کے باوجود اچھا کھیلا، اب مکمل فٹ ہوں۔انہوں نے کہا کہ کوشش یہی ہو تی ہے کہ کسی بھی ایونٹ میں شرکت کروں تو سبز ہلالی پرچم کی سر بلندی کا ذریعہ بنوں،انشا اللہ آئندہ ایونٹس میں بھی پاکستان کا نام مزید روشن کروں گا۔

 

