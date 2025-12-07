ویسٹ انڈیز کا فائٹ بیک، یقینی شکست ڈرا میں تبدیل
531 رنز کے تعاقب میں 163.3 اوورز میں 6 وکٹوں پر 457 رنز بنائے
کرائسٹ چرچ (سپورٹس ڈیسک)جسٹن گریوز کی ناقابل شکست ڈبل سنچری کی بدولت ویسٹ انڈیز نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں یقینی شکست سے بچ گیا۔ کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز نے 531 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 163.3 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 457 رنز بنائے ۔یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں چوتھی اننگز کا دوسرا سب سے بڑا سکور ہے ۔جسٹن گریوز 202 اور کیمار روچ 58 رنز بناکر ناقابل شکست رہے ۔ یہ دونوں کا ٹیسٹ کرکٹ میں کیریئر بیسٹ سکور ہے ۔ہدف کے تعاقب میں صرف 72 رنز پر چار وکٹیں گرنے کے بعد شائی ہوپ اور جسٹن گریوز نے 196 رنز کی شراکت قائم کی۔شائی ہوپ 140 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
چھٹی وکٹ صرف 9 رنز کے اضافے کے بعد ہی گرگئی۔بعد ازاں کیمار روچ نے جسٹن گریوز کے ساتھ تاریخ ساز اننگز کھیلی اور 180 رنز کی ناقابل شکست پارٹنرشپ قائم کرکے ٹیم کو یقینی شکست سے بچالیا۔جسٹن گریوز کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔نیوزی لینڈ کی جانب سے جیکب ڈفی نے 3 جبکہ میٹ ہینری، زیک فولکس اور مائیکل بریسویل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔اس سے قبل نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز 466 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی۔