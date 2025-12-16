صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شان مسعود سے پی سی بی کی پیشکش واپس لینے کا امکان

شان مسعود سے پی سی بی کی پیشکش واپس لینے کا امکان

ٹیسٹ کی مصروفیت کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹ کی پیشکش واپس لینے کی وجہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ پلیئرز افیئرز کی دی گئی پیشکش واپس لینے کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ پلیئرز افیئرز کی تقرر ی کے معاملے پر اکتوبر میں شان مسعود کو کنسلٹنٹ بنانے کی زبانی آفر کی گئی تھی تاہم اب ان کو دی گئی پیشکش واپس لینے کا امکان ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ شان مسعود کی ٹیسٹ کرکٹ کی مصروفیت پیشکش واپس لینے کی وجہ بن رہی ہے ،ان کے لئے کرکٹ کے ساتھ کنسلٹینسی لے کر چلنا مشکل تھا۔[

ذرائع نے دعوی کیا ہے کہ چونکہ پاکستان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آئندہ برس اہم سیریز کھیلنا ہیں لہذا شان مسعود کا کرکٹ کیرئیر زیادہ اہم ہے اس لیے پی سی بی کی جانب سے آفر واپس لینے کا امکان ہے ۔دوسری جانب شان مسعود نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے بعد قائد اعظم ٹرافی میں حصہ لیا ہے ، انہوں نے ا مریکا جانے سے قبل پریزیڈنٹ ون ڈے کپ کے میچز بھی کھیلے ہیں۔

 

