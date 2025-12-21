صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرو ہاکی لیگ بھی قومی ہاکی کھلاڑیوں کی قسمت کو نہ بدل سکی

  • کھیلوں کی دنیا
پرو ہاکی لیگ بھی قومی ہاکی کھلاڑیوں کی قسمت کو نہ بدل سکی

ڈیلیز کی ادائیگیوں کا معاملہ جوں کا توں ، کھلاڑی بدستور الاؤنس سے محروم

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )پرو ہاکی لیگ بھی قومی ہاکی کھلاڑیوں کی قسمت کو نہ بدل سکی، قومی کھلاڑی بدستور ڈیلی الاؤنس کے منتظر ہیں۔ذرائع کے مطابق متعدد کھلاڑیوں نے ادھار لے کر اپنے روز مرہ کے اخراجات پورے کیے ہیں۔متاثرہ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کہا گیا تھا کہ پرو ہاکی لیگ سے ڈیلیز کے معاملات حل ہو جائیں گے ، فیڈریشن کا دعویٰ تھا کہ حکومت اتنے فنڈز دے رہی ہے کہ ڈیلیز کی ادائیگی کا مسئلہ نہیں ہو گا۔قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کہا کہ ڈیلیز کی ادائیگیوں کا معاملہ جوں کا توں ہے ، نومبر میں دورۂ بنگلہ دیش کے کیمپ کی ڈومیسٹک اور بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل ڈیلی ادا نہیں کی گئی۔ پرو ہاکی لیگ کے کیمپ کی ڈومیسٹک اور دورے کی انٹرنیشنل ڈیلی بھی واجب الادا ہے۔

 

