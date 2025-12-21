صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیکن ہاؤس نے پی سی بی غنی گلاس سکول ٹورنامنٹ جیت لیا محسن نقوی نے میچ دیکھا

  • کھیلوں کی دنیا
بیکن ہاؤس نے پی سی بی غنی گلاس سکول ٹورنامنٹ جیت لیا محسن نقوی نے میچ دیکھا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )بیکن ہاؤس نے پی سی بی غنی گلاس سکول ٹورنامنٹ جیت لیا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی سٹیڈیم میں میچ دیکھا اوربیکن ہاؤس کی ٹیم کے کپتان کو ٹرافی دی۔

محسن نقوی نے بیکن ہاوس اور ایچیسن کالج کی کرکٹ ٹیمز کے کھلاڑیوں سے ملے اور حوصلہ افزائی کی۔ محسن نقوی نے کہاکہ سکول لیول پر کرکٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے ، انہوں نے بیکن ہاس کے لئے کرکٹ ڈویلپمنٹ کے لئے 50 لاکھ روپے کا اعلان کیا اور کہاکہ ایچیسن کالج کو کرکٹ کی ڈویلپمنٹ کے لئے 25 لاکھ روپے دئیے جائیں گے ۔ قبل ازیں بیکن ہاؤس نے پی سی بی غنی گلاس سکول کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں ایچی سن کو 2 وکٹوں سے شکست دی ۔ ایچی سن کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 40 اوورز میں 201رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ بیکن ہاؤس نے مطلوبہ سکور 31 ویں اوور میں آٹھ وکٹوں پر پورا کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:36برس بعد کتاب کی یونان سے واپسی

کھیت میں کام کرنیوالے دوستوں کو ڈیڑھ کروڑ کا ہیرا مل گیا

برطانیہ:42گھنٹوں تک کرسمس گانوں کا میراتھون

ہوم الون کے گھر سے مشابہ دنیا کا سب سے بڑا جنجر بریڈ ہاؤس

نوجوانوں میں نِکوٹین پاؤچ کے استعمال کا رجحان بڑھ گیا

اے آئی کے سبب نیو یارک شہر سے زیادہ کاربن آکسائیڈ خارج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak