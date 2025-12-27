صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاڑ میں جا، سیلفی نہ لینے پر مداح ہردک پانڈیا پر برہم

  • کھیلوں کی دنیا
نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر ہردک پانڈیا کو سیلفی نہ لینے پر مداح کی جانب سے طنز کا سامنا کرنا پڑا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز کرسمس تقریب میں شرکت کے بعد ہردک پانڈیا اپنی گرل فرینڈ ماہیکا شرما کا ہاتھ تھامے ایک ریسٹورینٹ سے نکل رہے تھے جس دوران مداحوں نے انھیں گھیر لیا۔پہلے تو ہردک پانڈیا نے ماہیکا کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر مداحوں کے درمیان سیلفی کیلئے جا پہنچے اور کئی مداحوں کے ساتھ سیلفی بھی لی۔اسی دوران ایک مداح سیلفی کیلئے ہردک پانڈیا کو بار بار پکارتا رہا جس پر ہردک نے جواب دیا کہ لے تو لی اور کتنی لوگے ؟اس کے بعد ہردک واپسی کیلئے مڑے جس پر مداح نے انھیں فوراً کہا کہ بھاڑ میں جا تاہم مداح کی اس حرکت پر ہردک پانڈیا کوئی بھی ردعمل دئیے بغیر آگے بڑھ گئے ۔

 

