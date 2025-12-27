صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین ملکی سیریز ،قومی انڈر 19 ٹیم کا آج افغانستان سے ٹاکرا

  • کھیلوں کی دنیا
تین ملکی سیریز ،قومی انڈر 19 ٹیم کا آج افغانستان سے ٹاکرا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان انڈر 19 ٹیم آج تین ملکی سیریز کا آغاز کرے گی۔تین ملکی سیریز میں پاکستان، زمبابوے اور افغانستان کی کرکٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔

پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ ہرارے سپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا۔سیریز کی ٹاپ دو ٹیمیں 6 جنوری کو فائنل کھیلیں گی۔پاکستان ٹیم نے تین ملکی سیریز سے قبل پہلے ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کپتان فرحان یوسف نے کہا کہ ایشیا کپ میں کامیابی سے ٹیم کا مورال بلند ہوا ،سیریز سے ورلڈ کپ کیلئے بہترین کمبی نیشن بنانے میں مدد ملے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،104ارب منافع

ڈالر3پیسہ سستا،تولہ سونا 500 روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 53ارب روپے کے سودے

چین ،پاکستان آبدوز معاہدہ سے بحری دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا،زبیرطفیل

کاروبار میں آسانی کیلئے کردار ادا کرتے رہینگے ،اسلام آباد چیمبر

حکومت صنعت و تجارت کو حقیقی ریلیف فراہم کرے ،پیاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak