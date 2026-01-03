صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلادیش کرکٹ بورڈ کا پاکستان کیساتھ ہوم سیریز کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
بنگلادیش کرکٹ بورڈ کا پاکستان کیساتھ ہوم سیریز کا اعلان

ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ ہوم سیریز کا اعلان کردیا ہے ۔پاکستان کرکٹ ٹیم مارچ 2026ء میں ایک روزہ میچز اور مئی میں ٹیسٹ سیریز کیلئے بنگلادیش کا دورہ کرے گی۔

بی سی بی اعلامیے کے مطابق پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 3 ایک روزہ میچز 12 سے 16 مارچ تک کھیلے جائیں گے ۔شیڈول کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ 12، دوسرا 14 اور تیسرا 16 مارچ کو کھیلا جائے گا، سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم 9 مارچ کو بنگلادیش پہنچے گی۔پاکستان اور بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں، پہلا میچ 8 مئی اور دوسرا 16 مئی سے شروع ہوگا، ان میچز کیلئے پاکستانی ٹیم 4 مئی کو بنگلادیش کے لیے روانہ ہوگی۔ وینیوز کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak