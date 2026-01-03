بنگلادیش کرکٹ بورڈ کا پاکستان کیساتھ ہوم سیریز کا اعلان
ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ ہوم سیریز کا اعلان کردیا ہے ۔پاکستان کرکٹ ٹیم مارچ 2026ء میں ایک روزہ میچز اور مئی میں ٹیسٹ سیریز کیلئے بنگلادیش کا دورہ کرے گی۔
بی سی بی اعلامیے کے مطابق پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 3 ایک روزہ میچز 12 سے 16 مارچ تک کھیلے جائیں گے ۔شیڈول کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ 12، دوسرا 14 اور تیسرا 16 مارچ کو کھیلا جائے گا، سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم 9 مارچ کو بنگلادیش پہنچے گی۔پاکستان اور بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں، پہلا میچ 8 مئی اور دوسرا 16 مئی سے شروع ہوگا، ان میچز کیلئے پاکستانی ٹیم 4 مئی کو بنگلادیش کے لیے روانہ ہوگی۔ وینیوز کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔