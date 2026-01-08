صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
سری لنکا کو شکست، پاکستان کا ٹی ٹونٹی سیریز میں فاتحانہ آغاز

پاکستان نے تین میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا کو 6وکٹوں سے ہرایا، سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3،3وکٹیں حاصل کیں قومی ٹیم نے 129رنز کا ہدف با آسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا، صاحبزادہ فرحان کے 51رنز ،شاداب مین آف دی میچ قرار

دمبولا(سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے 3 ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی۔پاکستان نے سری لنکا کا 129 رنز کا ہدف17 ویں اوورمیں 4وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلیا۔پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر میزبان سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔پاکستان کی شاندار بولنگ کی بدولت سری لنکا کی ٹیم 19.2 اوورز میں 128رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔

سری لنکا کی جانب سے جنتھ لیانگے نے 40، ہسارنگا اور اسالانکا نے 18،18رنز بنائے ۔پاکستان کی جانب سے سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3،3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ شاداب خان اور محمد وسیم کے حصے میں 2،2 وکٹیں آئیں۔پاکستان نے سری لنکا کا 129 رنز کا ہدف صاحبزادہ فرحان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت با آسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 36 گیندوں پر 51 رنز کے ساتھ نمایاں رہے ۔ صائم ایوب 24 رنز بناسکے ۔شاداب خان 18 اور عثمان خان 7 رنز بناکر ناقابل شکست رہے ۔ 

