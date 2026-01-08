ایشیز، جیکب کی سنچری، انگلینڈ کو 119 رنز کی برتری حاصل
آسٹریلیا کی ٹیم 567رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی تھی،میچ کا آج آخری روز ہو گا
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)ایشیز سیریز کے پانچویں اور آخری میچ میں جیکب بیتھل نے کیریئر کی پہلی سنچری سکور کرکے انگلینڈ کو برتری دلوادی۔سڈنی میں کھیلے جارہے میچ میں چوتھے روز کھیل کے اختتام تک انگلینڈ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 302 رنز بنالئے اور اسے آسٹریلیا کے خلاف 119 رنز کی برتری حاصل ہے جبکہ ٹیسٹ میچ کا آج آخری روز ہے۔ جیکب بیتھل 142 اور میتھیو پوٹس بغیر کوئی رن بنائے کریز پر موجود ہیں۔ بین ڈکٹ اور ہیری بروک 42، 42 رنز بناکر نمایاں رہے۔
آسٹریلیا کی جانب سے بیو ویبسٹر نے 3، سکاٹ بولینڈ نے 2 مچل سٹارک اور مائیکل نیسر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔اس سے قبل آسٹریلیا نے چوتھے روز 518 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ پر کھیل کا آغاز کیا تو پوری ٹیم 567 رنز پر آؤٹ ہوگئی۔ٹریوس ہیڈ 163 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر آٹ ہوئے ۔ یہ ان کی رواں ایشیز سیریز میں تیسری سنچری ہے ۔مارنس لبوشین 48، کیمرون گرین 37، مائیکل نیسر 24، جیک ویدرالڈ 21، عثمان خواجہ 17 اور ایلکس کیری 16 رنز بناکر آٹ ہوئے جبکہ بیو ویبسٹر 71 رنز بناکر ناقابل شکست رہے ۔انگلینڈ کی جانب سے برائیڈن کارس اور جوش ٹنگ نے 3، 3، بین سٹوکس نے 2 جبکہ جیکب بیتھل اور ول جیکس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔