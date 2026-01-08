گھڑ سوار عثمان خان انٹرنیشنل رینکنگ میں ٹاپ پر آگئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک)گھڑ سواری میں پاکستان نے ایک اور بڑا اعزاز اپنے نام کرلیا۔ پاکستانی گھڑ سوار عثمان خان انٹرنیشنل ایکویسٹرین فیڈریشن کے رینکنگ میں ٹاپ پر آگئے۔
انٹرنیشنل ایکویسٹرین فیڈریشن نے مڈل ایسٹ اور افریقا زون کی رینکنگ جاری کی ہے۔ عثمان خان ایونٹنگ میں مڈل ایسٹ اور افریقا زون میں ایک بار پھر نمبر ون پوزیشن پر آگئے ۔انٹرنیشنل ایکو یسٹرین فیڈریشن کی رینکنگ میں کل 6ایونٹنگ زونز ہیں، ایونٹنگ زونز کی رینکنگ کی بنیاد پر چیمپئن شپ کی درجہ بندی کا فیصلہ ہوتا ہے۔