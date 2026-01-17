انڈین اوپن بیڈمنٹن، بھارت میں انتظامات پر تنقید
ٹورنامنٹ میں مینز سنگل کا میچ کورٹ پر پرندے کی بیٹ گرنے کے سبب روکنا پڑا
ممبئی(سپورٹس ڈیسک)انڈین اوپن بیڈمنٹن میں ڈنمارک کی بیڈمنٹن پلیئر نے بھارت میں انتظامات اور سہولیات پر تنقید کردی۔میا بلچ فیلڈٹ نے کہا کہ اس مرتبہ صورتحال ناقابل قبول اور غیر پیشہ وارانہ رہی۔دوسری طرف اولمپک کی میزبانی کے خواہشمند بھارت کی میزبانی کا پول انڈین اوپن بیڈمنٹن میں ہی کھل گیا۔اندرا گاندھی سٹیڈیم نئی دہلی میں جاری بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں مینز سنگل کا میچ کورٹ پر پرندے کی بیٹ گرنے کے سبب روکنا پڑا۔
میچ کو 2 مرتبہ پرندے کی بیٹ گرنے کے سبب روکا گیا جبکہ دو روز قبل ڈنمارک کی خاتون کھلاڑی نے بھی ایونٹ کے دوران غیر صحتمندماحول کی نشاندہی کی تھی ۔گزشتہ روز ایونٹ کے سٹیڈیم میں بندر کی موجودگی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں۔ڈنمارک کے کھلاڑی آندریس اینٹونسن نے بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔