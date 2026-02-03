صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
قومی ہاکی ٹیم کی آسٹریلیا روانگی ملتوی، ویزے جاری نہ ہوئے

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی ٹیم کی آج آسٹریلیا روانگی ملتوی کردی گئی ہے ،پرو ہاکی لیگ کے لیے ٹیم کی روانگی گزشتہ روز لاہور سے شیدول تھی۔ذرائع کے مطابق قومی کھلاڑیوں کو تاحال آسٹریلوی ویزے جاری نہ ہوسکے۔

 پاکستان ہاکی ٹیم کی اب پانچ فروری کی فلائٹ بکنگ کرائی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق ٹیم روانگی کا پلان تبدیل ہونے کے بعد لاہور آنے والے کھلاڑیوں کو راستے میں اطلاع دی گئی۔ پی ایچ ایف حکام نے فلائٹ میں تبدیلی کی تصدیق کرتے ہوئے واضح کیاہے کہ ایک دو دن میں ویزے مل جائیں گے ، کھلاڑیوں کو گھروں پررہنے اور ٹریننگ کرنے کا شیڈول دے دیاگیاہے ۔پروہاکی لیگ میں پاکستان کا سامنا آسٹریلیا اور جرمنی سے ہوبارٹ میں ہونا ہے ، یہ میچز دس فروری سے چودہ فروری تک طے ہیں۔

 

