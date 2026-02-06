صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈکپ میں پاکستان کے جیتنے کے امکانات روشن :سابق بھارتی سپنر ایشون

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈکپ میں پاکستان کے جیتنے کے امکانات روشن :سابق بھارتی سپنر ایشون

ممبئی (سپورٹس ڈیسک )سابق بھارتی سپنر روی چندرن ایشون نے ٹی ٹونٹی ورلڈکپ میں پاکستان کے جیتنے کے امکانات کو روشن قرار دیا ہے ۔

اپنے یوٹیوب چینل پر انہوں نے کہا کہ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے ، لیکن میں صرف کرکٹ کی بات کر رہا ہوں۔، مجھے لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے جیتنے کے امکانات واقعی بہت اچھے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ان کی اوپننگ جوڑی ہے ۔ بابر اعظم اوپن نہیں کر ینگے بلکہ صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب اوپن کر ینگے ۔ بولنگ میں شاہین شاہ آفریدی کا پاور پلے میں اکانومی ریٹ 6.5 ہے ۔ ابرار احمد اور نواز بھی اچھے بولرز ہیں ، نواز کنٹرول کے ساتھ اور ابرار اپنی انفرادیت کی وجہ سے خطرناک ہیں۔ ایشون نے پاکستان ٹیم کی کمزوریوں کا بھی ذکر کیا، جن میں بعض اہم کھلاڑیوں کی غیر مستقل کارکردگی اور ٹیم کمبی نیشن کے فیصلے شامل ہیں، تاہم انہوں نے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی صلاحیت کو بھی تسلیم کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں،ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے لوٹ لئے

کاہنہ میں سلنڈر دھماکا، باپ بیٹا دم گھٹنے سے جاں بحق

ظفروال،اوکاڑہ:ٹریفک حادثات، 5افراد جاں بحق

فائرنگ سے ماں باپ اور بھائی کو زخمی کرکے نوجوان کی خودکشی

جلالپور جٹاں :مبینہ پولیس مقابلے ،ڈاکو سمیت 2ملزم ہلاک

بوگس چیک دینے پرمقدمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak