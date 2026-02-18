صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیخلاف جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں:کوچ نمیبیا کرکٹ ٹیم

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کیخلاف جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں:کوچ نمیبیا کرکٹ ٹیم

کولمبو(سپورٹس ڈیسک )نمیبیا کرکٹ ٹیم کے کوچ کریگ ولیمز نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف جیتنے کی تیاری کر رہے ہیں۔۔

، اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے ۔کولمبو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان ٹیم کا مورال ڈاؤن ہے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے ، ایونٹ میں ہمیں شکست کا سامنا رہا ہے ، مورال اچھا ہے ۔ پچ پر تھوڑی گھاس لگ رہی ہے ، دیکھتے ہیں کل پچ کیسی رہتی ہے ، پاکستان کے اچھے پروفیشنل پلئیرز ہیں وہ آؤٹ فارم نہیں، ہم پاکستان کے پلیئرز کا احترام کرتے ہیں ہم نے ہر پلیئر کے لیے پلان بنایا ہے ،ہمیں اپنے پلان پر عمل درآمد کرنا ہے اور پاکستان کے خلاف اچھا کھیلنا ہے ، عثمان طارق اچھے بالر ہیں، وہ اچھا کھیل رہے ہیں، ان کے لیے پلان بنایا ہے ، پاکستانی ٹیم اچھی ہے اس سے پریشان نہیں، ہمیں بس اپنے پلان پر رہنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق
Dunya Bethak