صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور کو قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ کی میزبانی مل گئی

  • کھیلوں کی دنیا
پشاور کو قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ کی میزبانی مل گئی

پشاور(سپورٹس ڈیسک)پشاور کو قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ کی میزبانی مل گئی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹورنامنٹ کا شیڈول جاری کردیا۔۔۔

ذرائع کے مطابق ٹورنامنٹ کے مقابلے 5 مارچ سے 16 مارچ تک پشاور کے عمران خان کرکٹ سٹیڈیم میں منعقد ہوں گے ۔ٹورنامنٹ میں روزانہ دو میچز فلڈ لائٹس میں کھیلے جائیں گے ۔ پہلا میچ شام سات بجے جبکہ دوسرا میچ رات ساڑے گیارہ بجے شروع ہوگا۔ایونٹ کا سیمی فائنل پندرہ مارچ جبکہ فائنل 16مارچ کو کھیلاجائے گا۔ نیشنل ٹی ٹونٹی ایونٹ کے بعد پی ایس ایل کے دو میچز کی میزبانی بھی پشاور کو دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق
Dunya Bethak