پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی رواں ہفتے مختلف لیگز میں حصہ لیں گے

پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی رواں ہفتے مختلف لیگز میں حصہ لیں گے

لاہور(سپورٹس ڈیسک)ورلڈکپ میں آٹھ سال بعد رسائی پانے والی پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی رواں ہفتے سے مختلف لیگز میں حصہ لیں گے ۔

ذرائع کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے قومی کھلاڑیوں کو این او سی جاری کردئیے گئے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان عماد بٹ، معین شکیل اور غضفر ہانگ کانگ پہنچ گئے ہیں جبکہ سفیان خان اور احمد ندیم فرانس میں لیگ میچز کھیلیں گے ۔رانا وحید جرمن لیگ میں معاہدے کی پاسداری کریں گے جبکہ دو سے تین کھلاڑی آسٹریلیا میں بھی لیگ ہاکی کھیلنے جارہے ہیں۔ کھلاڑی پرولیگ کے کیمپ سے پہلے واپس آجائیں گے ۔

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ
Dunya Bethak