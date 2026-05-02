روس: ڈوپنگ سکینڈل کی تحقیقات مکمل، 300 سے زائد پابندیاں

روس: ڈوپنگ سکینڈل کی تحقیقات مکمل، 300 سے زائد پابندیاں 22 مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس کو سزائیں ،چار کیسز زیرسماعت

ماسکو(سپورٹس ڈیسک )عالمی انسدادِ ڈوپنگ ادارے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی (واڈا) نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو لیبارٹری کے ڈیٹا کے حصول کے بعد ہونے والی تحقیقات کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہیں۔آپریشن لِمز کے نام سے جاری تحقیقات کے نتیجے میں 291 روسی کھلاڑیوں کو سزا دی گئی جبکہ مجموعی طور پر 302 پابندیاں عائد کی گئیں ،رپورٹ کے مطابق 22 مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس کو 23 اینٹی ڈوپنگ تنظیموں نے سزائیں سنائیں۔ان میں ویٹ لفٹنگ اور ایتھلیٹکس کے کھلاڑی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ۔ مزید یہ کہ 11 کھلاڑیوں کو ایک سے زائد خلاف ورزیوں پر سزا دی گئی جبکہ چار کیسز ابھی زیر سماعت ہیں۔واڈا کے صدر وٹولڈ بانکا نے اس تحقیقات کو تاریخ کی کامیاب ترین کارروائی قرار دیا ہے ۔یاد رہے کہ 2015 میں روس میں ریاستی سرپرستی میں ڈوپنگ پروگرام کا انکشاف ہوا تھا جس کے بعد روسی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کو معطل کر دیا گیا تھا۔بعد ازاں 2018 میں سخت شرائط کے تحت اس کی بحالی کی گئی ۔

 

