صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی کھلاڑی محمد شعیب نے آئی ٹی ایف فیوچرز ٹائٹل جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستانی کھلاڑی محمد شعیب نے آئی ٹی ایف فیوچرز ٹائٹل جیت لیا

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر )پاکستان ٹینس پلیئر محمد شعیب خان نے اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت روسی کھلاڑی کو شکست دیکر 20 سال بعد آئی ٹی ایف فیوچرز ٹائٹل پاکستان کے نام کرنے کا اعزاز حاصل کرلیا،اسلام آباد میں کھیلے گئے فائنل میں محمد شعیب نے روس کے نکیتا ایانن کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی۔

 محمد شعیب نے یہ میچ سات چھ، چار چھ اور چھ دو سے جیت کر ٹائٹل حاصل کیا،20 سال بعد کوئی پاکستانی کھلاڑی آئی ٹی ایف فیوچرز کے فائنل تک پہنچا تھا، صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اعصام الحق اور سیکرٹری کرنل ضیا طفیل نے محمد شعیب کو شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔اختتامی تقریب میں سویڈن کی سفیر نے خصوصی شرکت کی جبکہ صدر پی ٹی ایف اعصام الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹینس اور کھیلوں سے محبت کرنے والوں کے لیے آج بڑا دن ہے ، محمد شعیب خان نے تاریخ رقم کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عائزہ خان پر فوٹو شوٹ میں لباس کے انتخاب پر مداحوں کی تنقید

مجھے عالم لوہار کا بیٹا ہونے پر فخر ہے : عارف لوہار

جانا ملک کی والدہ کی سرجری مداحوں سے دعاؤں کی اپیل

ماہرہ خان بہت خوبصورت ہیں : رنبیر کپور

عاشر وجاہت کی شکل آریان خان سے ملتی ؟ سوشل میڈیا پر بحث

فلم میرالیاری کا برٹش فلم انسٹی ٹیوٹ لندن میں رنگارنگ پریمیئر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak