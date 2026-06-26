5ویں نیشنل سکول روپ سیکپنگ چیمپئن شپ 14 اگست سے شروع ہو گی
اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک ) پاکستان روپ سیکپنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام اور سندھ روپ سیکپنگ ایسوسی ایشن کے۔۔۔
تعاون سے 5ویں نیشنل سکول روپ سیکپنگ چیمپئن شپ 14 اگست سے منی سپورٹس کمپلیکس، ناظم آباد،کراچی میں شروع ہو گی۔ پاکستان روپ سیکپنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل شرق صدیقی نے بتایا کہ چیمپئن شپ میں سکولوں کے طلباء اور طالبات حصہ لیں گے ۔ شرکت کی خواہش رکھنے والے کھلاڑیوں کے لئے رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے ۔ چیمپئن شپ کے اختتام پر کامیابی حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے جائیں گے ۔