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بیٹ و گلوز پھینکنے پر گل فیروزہ کی سرزنش، 1 ڈی میرٹ پوائنٹ

  • کھیلوں کی دنیا
بیٹ و گلوز پھینکنے پر گل فیروزہ کی سرزنش، 1 ڈی میرٹ پوائنٹ

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ویمن ٹیم کی اوپنر گل فیروزہ کے خلاف آئی سی سی ویمن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں سرزنش اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا گیا ہے ۔۔۔

آئی سی سی کا کہنا ہے کہ گل فیروزہ آؤٹ ہونے کے بعد مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ٹیم ڈگ آؤٹ کے قریب جارحانہ انداز میں اپنا بیٹ اور گلوز پھینک بیٹھی تھیں، جسے لیول ون ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔آئی سی سی کے مطابق پاکستانی بیٹر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور مجوزہ سزا قبول کر لی، جس کے باعث باضابطہ سماعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ضابطہ اخلاق کے تحت لیول ون خلاف ورزی پر کھلاڑی کو سرزنش، جرمانہ یا ڈی میرٹ پوائنٹس دیے جا سکتے ہیں۔ گل فیروزہ کے ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے ۔واضح رہے کہ ڈی میرٹ پوائنٹس ایک مخصوص مدت تک کھلاڑی کے ریکارڈ کا حصہ رہتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھنے کی صورت میں سخت پابندیوں یا معطلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ۔

 

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