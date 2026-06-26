صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات لانے میں پاکستان کی مدد کرے گا : 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط

  • پاکستان
ترکیہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات لانے میں پاکستان کی مدد کرے گا : 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط

وفاقی وزیر اویس لغاری،مشیر نجکاری محمد علی کی استنبول میں توانائی اجلاس میں شرکت،ریگولیٹری مہارت، گورننس اور نجکاری کے بہترین طریقوں کے تبادلے پر اتفاق پاورڈویژن کا ترکیہ میں روڈ شو، آئیسکو، گیپکو ،فیسکو سمیت ڈسکوز کی نجکاری، پاور ٹرانسمیشن سسٹم ،سمارٹ میٹر رول آؤٹ پروگرام میں سرمایہ کاری کیلئے مواقع متعارف

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک، نامہ نگار) پاکستان اور ترکیہ نے توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے ، ترکیہ پاکستان میں اصلاحات کیلئے مدد کرے گا، استنبول میں توانائی سے متعلق اجلاس میں وزیر توانائی اویس لغاری اور مشیر نجکاری محمد علی نے شرکت کی۔پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعاون کیلئے 3مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ترکیہ توانائی کے شعبے کی اصلاحات میں تکنیکی معاونت اور نجکاری و بجلی کی تقسیم کے شعبے میں اپنے تجربات شیئر کرے گا۔ دونوں ممالک نے ریگولیٹری مہارت، گورننس اور نجکاری کے بہترین طریقوں کے تبادلے پر اتفاق کیا، پاکستان کے پاور سیکٹر کی مالی پائیداری اور کارکردگی بہتر بنانے کیلئے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔

ایم او یوز میں  نجکاری کے بعد گورننس فریم ورک، بجلی کی مارکیٹ کی ترقی اور معاون خدمات کے ضوابط ، پاور سسٹم آپریشنز اور ٹرانسمیشن منصوبہ بندی، بجلی کی تقسیم کے شعبے کے انتظام اور ڈیجیٹلائزیشن پر تعاون کیا جائے گا۔ اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے بجلی مارکیٹ اصلاحات کے تجربات سے استفادہ کرے گا۔ ادھر پاور ڈویژن نے استنبول میں روڈ شو منعقد کیا جس میں پاور سیکٹر میں سرمایہ کاری کے انقلابی مواقع کا پورٹ فولیو پیش کیا گیا جس میں ڈسکوز کی نجکاری، پاور ٹرانسمیشن سسٹم اور سمارٹ میٹر رول آؤٹ پروگرام شامل ہیں۔ آئیسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری کیلئے سرمایہ کاری کے مواقع بھی پیش کیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

تیسری سہ ماہی ،ڈیجیٹل ادائیگیوں میں9فیصداضافہ

بینک اسلامی نے سائبر سیکیورٹی کیلئے امریکی کمپنی ری سیکیورٹی سے شراکت کر لی

پانچ پاکستانی نمائش کنندگان کی یورو بائیک 2026میں شرکت

امن و استحکام کیلئے حکومتی کاوشیں قابلِ تحسین ، پاک افغان چیمبر

کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کا قبضہ فوری واپس کیا جائے ، اپٹما کا مطالبہ

بیرونی سرمایہ کاری کا محدود شعبوں تک سمٹنا تشویشناک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ
Dunya Bethak