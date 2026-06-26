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مریخ پر زندگی کا اشارہ؟ ناسا روور کی بڑی دریافت

  • عجائب دنیا
مریخ پر زندگی کا اشارہ؟ ناسا روور کی بڑی دریافت

لاہور(نیٹ نیوز)ناسا کے پرزیورینس روور نے مریخ کی چٹانوں میں پیچیدہ کاربن مالیکیولز دریافت کیے ہیں جو پہلے ہی اس لیے زیرِ بحث ہیں کہ ان میں قدیم خردبینی زندگی کے ممکنہ نشانات موجود ہو سکتے ہیں۔

روور کے شرلوک آلے کے ذریعے حاصل کردہ پیمائشوں میں برائٹ اینجل آؤٹ کراپ کی مٹی پتھریلی چٹانوں میں نامیاتی کاربن کی موجودگی سامنے آئی ہے ۔ یہ مقام نیریٹوا ویلِس کے ساتھ واقع ہے ، جو ایک خشک ہو چکا دریا ہے اور اربوں سال قبل پانی کو مریخ کے جیزیرو کریٹر تک لے جاتا تھا۔دریافت ہونے والے کاربن کی یہ شکل میکرو مالیکیولر کاربن (ایم ایم سی) کہلاتی ہے جو بعض اوقات زندہ جانداروں سے بھی جنم لے سکتی ہے ۔ ماہرین کے مطابق یہ مادہ جغرافیائی عمل کے نتیجے میں بن سکتا ہے ،اسے مریخ پر ماضی کی زندگی کا حتمی ثبوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 

 

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