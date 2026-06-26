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جیٹ طیارے جتنا شور مچانے کی صلاحیت رکھنے والا شخص

  • عجائب دنیا
جیٹ طیارے جتنا شور مچانے کی صلاحیت رکھنے والا شخص

میلبرن(نیٹ نیوز) گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز نے آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 58 سالہ جوزف میک گرل بیٹ اپ کو دنیا کی سب سے اونچی آواز رکھنے والا شخص قرار دیا ہے ۔

جوزف میک گرل بیٹ اپ اپنے گلے سے 122.4 ڈیسی بل کی آواز نکال سکتے ہیں جو کہ کسی جیٹ طیارے کے ٹیک آف کے دوران نکلنے والی آواز یا ایمبولینس کے سائرن کے آواز جتنی اونچی ہے ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے یہ عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے کوئی خصوصی تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے انسان ایسا ریکارڈ بنانے کی پریکٹس کر سکے ، ایسا ریکارڈ صرف تب ہی بنایا جا سکتا ہے جب قدرتی طور پر کسی انسان کی آواز اونچی ہو۔واضح رہے کہ اس سے پہلے یہ ریکارڈ شمالی آئر لینڈ کی سکول ٹیچر اینالیسا فلیناگن نے 1994ء میں 121.7 ڈیسی بل کی آواز نکال کر قائم کیا تھا۔

 

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