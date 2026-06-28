صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی بی کا ڈیپارٹمنٹل ٹیموں کی سالانہ فیس میں اضافہ

  • کھیلوں کی دنیا
پی سی بی کا ڈیپارٹمنٹل ٹیموں کی سالانہ فیس میں اضافہ

کھلاڑیوں کے ماہانہ معاوضے کی بھی کم از کم حد مقرر ،ڈیپارٹمنٹس کو تحفظات

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈیپارٹمنٹل ٹیموں کی سالانہ فیس میں اضافہ کر دیا،ڈیپارٹمنٹل کرکٹ کی نئی پالیسی کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ۔ذرائع کے مطابق سالانہ فیس کے اضافے سے کئی ڈیپارٹمنٹس نے تحفظات کا اظہار کر دیا،پی سی بی نے کھلاڑیوں کے ماہانہ معاوضے کی بھی کم از کم حد مقرر کر دی ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیپارٹمنٹل گریڈ ون ٹیم کے لیے فیس ڈیڑھ کروڑ سالانہ اور گریڈ ٹو گولڈ ٹیم کی سالانہ فیس 42 اور سلور کی 40 لاکھ مقرر کر دی گئی ہے ۔اس کے علاوہ ڈیپارٹمنٹس کیلئے گریڈ ون میں 1 کھلاڑی کو کم از کم ماہانہ 1 لاکھ 25 ہزار اور سالانہ 15 لاکھ روپے دینا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔گریڈ ٹو گولڈ کو 75 ہزار ماہانہ اور سلور کو 50 ہزار روپے ماہانہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے ، ڈیپارٹمنٹس کے لیے کھلاڑیوں کے ساتھ 1 سال کا معاہدہ کرنا بھی لازمی ہو گا۔ذرائع کے مطابق تمام اخراجات ڈیپارٹمنٹس برداشت کرتے ہیں،سالانہ فیس میں اضافہ ڈیپارٹمنٹس کی حوصلہ شکنی ہے ۔29جون کوپی سی بی نے اس حوالہ سے ڈیپارٹمنٹل کرکٹ کا اہم اجلاس طلب کرلیاگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان

سونا ہزار روپے تولہ سستا، چاندی قیمت میں 271روپے کمی

روئی سستی، فی من 17000تا 17200روپے میں فروخت

کاٹن ایکسچینج عمارت مسلسل سیل، مبینہ قبضے پرکراچی چیمبر کوتشویش

سکھر:عالمی مائیکرو، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈے منایا گیا

نئے تجارتی مواقع کی تلاش، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان شریک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak