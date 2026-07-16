میجر لیگ این او سی فیس کی وصولی پر پی سی بی کی وضاحت
لاہور (سپورٹس ڈیسک)میجرلیگ کرکٹ کے لیے فی کھلاڑی این او سی فیس کی وصولی سے متعلق پی سی بی کی وضاحت سامنے آگئی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ میجر لیگ کرکٹ پرائیویٹ لیگ ہے جو امریکن کرکٹ انٹرپرائزز کے زیر اہتمام کھیلی جاتی ہے ، آئی سی سی ضوابط کے مطابق پرائیویٹ لیگز میں بین الاقوامی کرکٹرز کی شرکت پر متعلقہ کرکٹ بورڈ فیس وصول کرسکتا ہے ۔میجر لیگ کرکٹ پچھلے چار سال سے کھلاڑیوں کے این او سی کی مد میں مقررہ فیس ادا کر رہی ہے ،پی سی بی سمیت دیگر فل ممبر بورڈز بھی پرائیویٹ لیگ کیلئے این او سی فیس وصول کرتے ہیں۔یاد رہے کہ نجی ویب سائٹ نے ایم ایل سی میں فی کھلاڑی 25 ہزار ڈالر این او سی فیس وصول کرنے کی خبر شائع کی تھی۔میجر لیگ کرکٹ امریکا کی ٹی ٹونٹی لیگ ہے جس کا پہلا سیزن 2023 میں کھیلا گیا تھا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments