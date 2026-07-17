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فیفا ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب کا جشن میچ سے قبل منایا جائیگا

  • کھیلوں کی دنیا
فیفا ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب کا جشن میچ سے قبل منایا جائیگا

نیو جرسی (سپورٹس ڈیسک)فیفا ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب کا جشن فائنل سے قبل نیویارک نیو جرسی سٹیڈیم میں اتوار کو منایا جائے گا۔۔۔

عالمی شہرت یافتہ سٹارز ٹام کروز، لورا پوزینی، نکول شرزنگر، روبی ولیمز اور آئی شو سپیڈ سمیت دیگر فنکار اس شو میں پرفارم کریں گے ۔ایوارڈ یافتہ عالمی سپر سٹار جینیفر ہڈسن امریکہ کا قومی ترانہ پیش کریں گی۔ شو میں لورا پوزینی، نکول شرزنگر، روبی ولیمز اور آئی شو اسپیڈ کی لائیو پرفارمنسز شامل ہوں گی جبکہ ٹام کروز بھی خصوصی طور پر شرکت کریں گے ۔تقریب میچ کے آغاز سے قبل کے اقدامات کرلئے گئے ہیں۔ 

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