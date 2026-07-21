صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپین بیک وقت مینز،ویمنز ورلڈ چیمپئن بننے والا پہلا ملک

  • کھیلوں کی دنیا
سپین بیک وقت مینز،ویمنز ورلڈ چیمپئن بننے والا پہلا ملک

نیویارک(سپورٹس ڈیسک)فیفا ورلڈکپ کے فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو شکست دیکر ورلڈکپ چیمپئن بننے والے سپین نے منفرد اعزاز حاصل کرلیا۔

نیویارک کے نیوجرسی سٹیڈیم میں سپین نے ارجنٹینا کو ہرا کر دوسری بار ورلڈکپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ اس کامیابی کے ساتھ سپین فٹبال کا بیک وقت مینز اور ویمنز ورلڈ چیمپئن بننے والا پہلا ملک بن گیا۔سپین نے 2023 میں ویمنز کا فٹبال ورلڈ کپ بھی جیتا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

تماشہ 5میں انٹری کی افواہوں پر علیزے شاہ کا سخت جواب

سکاٹ لینڈ میں عائزہ خان کی نئی تصاویر ، مداحوں کی تنقید

سابق شوہر میری شہرت برداشت نہیں کر سکے تھے :بشری انصاری

دوبارہ شادی میری قسمت میں نہیں تھی:حنا دلپذیر

زویا ناصر نے شادی کیلئے فہد مصطفی سے دلچسپ اپیل کر دی

مجھے فہد مصطفی پر مین کرش ہے ، آغا علی کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak