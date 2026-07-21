صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرنیشنل قازق کریشی کوچنگ اینڈ ایتھلیٹ ڈویلپمنٹ پروگرام کا آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
انٹرنیشنل قازق کریشی کوچنگ اینڈ ایتھلیٹ ڈویلپمنٹ پروگرام کا آغاز

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قازقستان کے تعاون سے انٹرنیشنل قازق کریشی کوچنگ اینڈ ایتھلیٹ ڈویلپمنٹ پروگرام کا اسلام آباد میں آغاز ہوگیا۔

پروگرام کا افتتاح پاکستان میں قازقستان کے سفیر یرژان کسٹافن نے کیا جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر آرمی فٹنس اینڈ سپورٹس کرنل نبیل احمد رانا، پاکستان قازق کریشی فیڈریشن کے سیکرٹری میجر نوید افضل سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سات روزہ تربیتی پروگرام میں کھلاڑیوں کو قازقستان کے ماہر کوچز جدید تکنیکی مہارتوں سے آراستہ کریں گے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سعودی عرب کے بحری محاصرے کا اعلان : حوثیوں نے باب المندب کو بند کیا تو عالمی سطح پر تیل کی سپلائی میں 7 فیصد کمی ہوجائیگی، سفارتکاری جاری، ایران کو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز موصول

کینیڈین وزیر خارجہ کی شہباز شریف فیلڈ مارشل، ڈار اور نقوی سے ملاقاتیں : پاکستان، کینیڈا کا تجارت، سرمایہ کاری، سکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق

جوڈیشل کمیشن : اسلام آباد، پشاور، سندھ ہائیکورٹس میں 10 ایڈیشنل ججز کے تقرر، مستقلی کی سفارشات منظور

غیر ملکی سپیشلسٹ ڈاکٹر سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کرینگے : مریم نواز

تیل قیمتوں کا نیا نظام منظور : پٹرول ایک دن کیلئے 35 پیسے سستا، ڈیزل 5.71 روپے لٹر مہنگا

گیس گردشی قرضہ سیٹلمنٹ پلان پر آئی ایم ایف کی نئی شرائط، منظوری موخر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak