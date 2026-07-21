صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شان کی ٹیسٹ کیلئے معیاری فاسٹ بولر تیار کرنیکی تجویز

  • کھیلوں کی دنیا
شان کی ٹیسٹ کیلئے معیاری فاسٹ بولر تیار کرنیکی تجویز

توجہ صرف سپن بولنگ پر مرکوز رہی تو کرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے ، حفیظ

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے سابق کپتان شان مسعود نے ٹیسٹ کرکٹ میں کامیابی کے لیے معیاری فاسٹ بولر تیار کرنے کی تجویز دے دی۔ایک انٹرویومیں شان مسعود نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے تیسرے چوتھے دن بولر ہلکے پڑ جاتے ہیں، ٹیل اینڈرز ہمارے خلاف رن کررہے ہیں، ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 20 وکٹیں لینی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بولنگ اچھی ہونی چاہیے ۔شان مسعود نے ٹیسٹ کرکٹ میں کامیابی کے لیے معیاری فاسٹ بولر تیار کرنے کی تجویز دی۔سابق کپتان محمد حفیظ نے کہا کہ اگر توجہ صرف سپن بولنگ پر مرکوز رہی تو پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے ، اس لیے تمام شعبوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے پچیں تیار کی جانی چاہئیں، ریڈ بال کرکٹ کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی ، کرکٹ اتنی ہی بہتر ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مختلف خصوصیات والی اربوں روپے کی سب سے انوکھی گھڑی

کہیں بٹوہ رکھنے کا طریقہ آپکی اعصابی تکلیف کا باعث تو نہیں؟

اوئسٹر کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے میں مدد مل سکتی

پیدائش کے وقت بچے تبدیل، 38 سال بعد ہسپتال پر مقدمہ

امریکا، سکول میں طلبہ کی مدد انسانی روبوٹ متعارف

چین کا منصوبہ، سیارچے سے خلائی جہاز ٹکرانے کی تیاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak