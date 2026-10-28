پاتھم نسانکا پاکستان کیخلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سری لنکا کے اوپنر پاتھم نسانکا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر ہوگئے۔ سری لنکن کرکٹ کے مطابق پاتھم نسانکا ہیمسٹرنگ انجری سے صحتیاب نہ ہو سکے۔
بیان میں کہا گیا کہ سلیکشن کمیٹی نے پاتھم نسانکا کی جگہ لاہیرو اودارا کو سکواڈ میں شامل کیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 9 نومبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔
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