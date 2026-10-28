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یوکرین جنگ کے بعد روس عالمی ویٹ لفٹنگ ایونٹ کا میزبان

  • کھیلوں کی دنیا
یوکرین جنگ کے بعد روس عالمی ویٹ لفٹنگ ایونٹ کا میزبان

ماسکو(سپورٹس ڈیسک)عالمی ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے ماسکو کو 2030ء کی عالمی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کی میزبانی دے دی۔

فروری 2022ء میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اولمپک کھیلوں کی کسی عالمی تنظیم نے روس کو عالمی چیمپئن شپ کی میزبانی سونپی ہے ۔بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق 2029ء کی عالمی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ بھارت کے شہر احمد آباد میں منعقد ہو گی۔ماسکو میں عالمی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ آخری بار 1983ء میں منعقد ہوئی تھی، 2030ء میں ہونے والی یہ چیمپئن شپ روس کو 2032ء کے برسبین اولمپکس میں شرکت کے لیے کوالیفائی کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گی۔روسی ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کئی سال بعد اعلیٰ سطح کے عالمی مقابلوں کی میزبانی کرے گا۔

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