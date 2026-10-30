صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیڈمنٹن وٹیبل ٹینس چیمپئن شپ ،بحریہ کالج نیول اینکریج کیمپس کی پہلی پوزیشن

  • کھیلوں کی دنیا
بیڈمنٹن وٹیبل ٹینس چیمپئن شپ ،بحریہ کالج نیول اینکریج کیمپس کی پہلی پوزیشن

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)یس رائل ایکس ٹوئن سٹی بیڈمنٹن و ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں بحریہ کالج نیول اینکریج کیمپس نے 4گولڈ میڈلز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔

 بیڈمنٹن انڈر15بوائز میں ارسل نے گولڈ جیتا جبکہ انڈر15گرلز میں ماہم گولڈ میڈل کی حق دار قرار پائیں ،انڈر12گرلز میں نجف فہد نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ٹیبل ٹینس انڈر15بوائز میں حیدر شہزاد اورانڈر 15گرلز میں قصہ فاطمہ نے گولڈ میڈل جیتا۔ مہمان خصوصی ڈی ایس اوراولپنڈی شمس توحید عباسی نے مطاہرسہیل، ندیم ساجد، ملک طاہر، ساجد اعوان، عائشہ شعبان، سویراخان، جویریہ اور دیگر آفیشلز کے ہمراہ میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ
Dunya Bethak