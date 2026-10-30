صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ثانیہ مرزا کی طرف سے اکیڈمی کی جگہ مسجد کیلئے عطیہ کئے جانے کی تردید

  • کھیلوں کی دنیا
ثانیہ مرزا کی طرف سے اکیڈمی کی جگہ مسجد کیلئے عطیہ کئے جانے کی تردید

حیدر آباد دکن (سپورٹس ڈیسک )بھارتی سابقہ ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کے والد عمران مرزا نے سوشل میڈیا پر مسجد کی تعمیر کیلئے زمین عطیہ کرنے سے متعلق زیرِ گردش دعوؤں کی تردید کر دی۔

انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام میں واضح کیا کہ محمد اظہرالدین اور ثانیہ مرزا کی وائرل تصویر مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی ہے جبکہ زمین عطیہ کرنے کی خبر بھی جعلی ہے ۔عمران مرزا نے لکھا کہ ثانیہ مرزا کے حوالے سے جھوٹی و گمراہ کن خبر گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے ، جس کے بارے میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ثانیہ کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ وہ اپنی یا اپنے خاندان کی خریدی ہوئی زمین کو اپنی صوابدید کے مطابق استعمال کریں، تاہم میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ثانیہ مرزا ٹینس اکیڈمی قائم ہے ، وہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں کی جا رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ
Dunya Bethak