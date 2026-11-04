صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میسی اور کرسٹیانو رونالڈو فیفا ورلڈ الیون 2026 کیلئے نامزد

  • کھیلوں کی دنیا
میسی اور کرسٹیانو رونالڈو فیفا ورلڈ الیون 2026 کیلئے نامزد

26 پلیئرز کی فہرست کیلئے 73 ممالک کے 19 ہزار 806 فٹبالرز کی ووٹنگ

میڈرڈ (سپورٹس ڈیسک)فٹبال کی دنیا کے دو بڑے نام لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو ایک بار پھر عالمی سطح کے بہترین کھلاڑیوں میں جگہ بنانے کی دوڑ میں شامل ہوگئے ہیں۔دونوں سپر سٹارز کو 2026 کی فیفا پرو مینز ورلڈ الیون کے لیے نامزد 26 کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ نامزد کھلاڑیوں میں ہیری کین، کائیلیان ایمباپے ، ایرلنگ ہالینڈ اور لامین یامال سمیت دیگر معروف فٹبالرز بھی شامل ہیں۔

اس ایوارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے فاتحین کا انتخاب صحافیوں یا شائقین کے بجائے خود پروفیشنل فٹبالرز کرتے ہیں۔فیفا پرو کے مطابق رواں سال 73 ممالک سے تعلق رکھنے والے 19 ہزار 806 فٹبالرز نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ حتمی ٹیم کا اعلان 9 نومبر 2026 کو کیا جائے گا۔کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ 4 اگست 2025 سے 19 جولائی 2026 تک لیا گیا ہے ۔حتمی ٹیم میں ایک گول کیپر، تین ڈیفینڈرز، تین مڈفیلڈرز اور تین فارورڈز شامل ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

لاکھوں ڈالرز کی چوری شدہ گھڑی معذرت کیساتھ واپس

آئینے میں عکس دیکھ کر اپنی ہی محبت میں گرفتار ہو نیوالا مور

میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے ایک ہزار سال پرانا طلائی ہار دریافت

نایاب پوکیمون کارڈز نے برطانوی شہری کو کروڑ پتی بنا دیا

بھارت گھومنے آیا برطانوی جوڑا رکشے کوساتھ ہی لے گیا

مرغیوں کا شوقین باز موٹاپے کا شکار، ڈائٹ شروع کر دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak