سعودی عرب میں ہونے والا ایشین فٹ بال کپ مؤخر
ریاض (سپورٹس ڈیسک) ایشیائی فٹ بال کنفیڈریشن (اے ایف سی) نے اعلان کیا ہے کہ 2027 کے آغاز میں سعودی عرب میں ہونے والا۔۔۔
ایشین کپ ناگزیر وجوہات کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے اور اب یہ ٹورنامنٹ آئندہ سال دسمبر میں منعقد کیا جائے گا۔ منتظمین کے مطابق خطے کی موجودہ غیر معمولی صورتحال، لاجسٹک مسائل اور سفری رکاوٹوں کے پیشِ نظر ٹورنامنٹ کے شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments