صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

90سالہ معمر شہری نے نیویارک سٹی میراتھون مکمل کر لی

  • کھیلوں کی دنیا
90سالہ معمر شہری نے نیویارک سٹی میراتھون مکمل کر لی

نیویارک (سپورٹس ڈیسک)امریکا میں 90 سالہ معمر شہری نے نیویارک سٹی میراتھون مکمل کر کے سب کو حیران کر دیا۔۔۔

مارٹی گرینوف نے 43 سال کے طویل وقفے کے بعد نیویارک سٹی میراتھون مکمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ عمر محض ایک عدد ہے ۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ معمر شہری نے یکم نومبر 2026 کو منعقد ہونے والی نیویارک میراتھون میں شرکت کی اور 8 گھنٹے 26 منٹ میں 26.2 میل (تقریباً 42کلو میٹر)کا فاصلہ طے کر کے فنش لائن عبور کی۔رپورٹ کے مطابق بزرگ شہری نے میراتھون کے دوران کمر میں شدید کھچا کا سامنا بھی کیا، خصوصا دوڑ کے 18 ویں میل کے قریب ان کی تکلیف بڑھ گئی تھی تاہم اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اپنے بیٹے ، پوتے اور کوچ شان فورچون کی مدد سے سفر جاری رکھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak