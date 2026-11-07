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سکیورٹی خدشات ، اردن اور انڈونیشیا کا دوستانہ فٹبال میچ منسوخ

  • کھیلوں کی دنیا
سکیورٹی خدشات ، اردن اور انڈونیشیا کا دوستانہ فٹبال میچ منسوخ

عمان (سپورٹس ڈیسک)مشرق وسطیٰ میں سکیورٹی صورتحال کے اثرات عالمی کھیلوں تک پہنچنے لگے ، اردن اور انڈونیشیا کے درمیان آئندہ ہفتے ہونے والا بین الاقوامی دوستانہ فٹبال میچ منسوخ کردیا گیا ہے ۔

انڈونیشیا کی فٹبال ایسوسی ایشن نے خطے میں جاری کشیدگی اور سکیورٹی خدشات کے باعث اردن میں میچ کھیلنے سے معذرت کرتے ہوئے مقابلہ منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔

 

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