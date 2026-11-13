صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ووشو چیمپئن شپ،پولیس کے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی

  • کھیلوں کی دنیا
نیشنل ووشو چیمپئن شپ،پولیس کے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان پولیس سپورٹس بورڈ کے کھلاڑیوں نے 26ویں مینز، 16ویں ویمن نیشنل ووشو (کونگ فو) چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13 میڈلز جیت لیے ۔

پاکستان پولیس کے مرد و خواتین کھلاڑیوں نے 3 سلور اور 10 برانز میڈلز اپنے نام کیے ۔چیمپئن شپ میں واپڈا، آرمی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد سمیت ملک بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ
Dunya Bethak