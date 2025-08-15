مصر ،سرجری کے بعد معدے سے موبائل فون نکال لیا
قاہرہ(نیٹ نیوز)مصر کے شہر الغردقہ کے جنرل ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کامیاب سرجری کے بعد ایک شخص کے معدے سے موبائل فون نکال لیا، مریض نے موبائل فون نگل لیا تھا۔
ریڈ سی ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق مریض کو شدید پیٹ درد، مسلسل قے اور شدید کمزوری کی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا، سکین کے دوران معدے میں ایک بھاری شے کی موجودگی کا پتہ چلا، جو بعد میں ایک چھوٹا موبائل فون نکلا، جسے مریض نے غلطی سے نگل لیا تھا۔ سرجری بغیر کسی پیچیدگی کے مکمل ہوئی اور مریض ہوش میں آنے کے بعد مستحکم حالت میں ہے ۔ تاہم اسے مزید نگرانی میں رکھا گیا ہے ، حکام نے یہ وضاحت نہیں کی کہ فون معدے میں کیسے پہنچا۔یہ واقعہ دنیا بھر میں ریکارڈ ہونے والے ان غیر معمولی کیسز میں شامل ہو گیا ہے جس میں مریضوں نے مختلف خطرناک اشیاء نگل لی تھیں۔