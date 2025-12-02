صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوندھے ہوئے آٹے کو فریج میں رکھنا نقصان دہ قرار

  • عجائب دنیا
گوندھے ہوئے آٹے کو فریج میں رکھنا نقصان دہ قرار

لاہور(نیٹ نیوز)گھروں میں عام رواج پایا جاتا ہے کہ ایک بار میں زیادہ آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیا جائے لیکن یہ سہولت صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوسکتی ہے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فریج آٹے کو ٹھنڈا ضرور رکھتا ہے۔۔

 لیکن خمیر مسلسل ہلکی رفتار سے کام کرتا رہتا ہے ۔ اس دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ اور تیزاب بنتے رہتے ہیں جس سے آٹے کی خوشبو اور ذائقے میں فرق آجاتا ہے ۔اگر آٹا 24 گھنٹے سے زیادہ دیر فریج میں پڑا رہے تو زیادہ خمیر اٹھنے سے گلوٹن ٹوٹنے لگتا ہے ، ایسا آٹا معدے پر بھی بھاری ثابت ہو سکتا ہے اور گیس، تیزابیت اور اپھارہ کا سبب بن سکتا ہے ۔ آٹے کو فریج میں رکھنے کے لیے ایئر ٹائٹ کنٹینر کا استعمال کریں۔آٹے کی اوپری سطح پر ہلکی سی تیل کی تہہ لگائیں۔آٹا زیادہ دیر کچن میں نہ رہنے دیں اور گوندھنے کے فوراً بعد فریج میں رکھیں۔فریج میں رکھا ہوا آٹا ایک دن کے اندر اندر استعمال کرنا بہتر ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10 وارداتیں :شہری لاکھوں روپے ، قیمتی اشیاء سے محروم

1لاکھ لٹر جعلی دودھ تیار کرنیوالا سپلائر خیبرپختونخوا سے گرفتار

کاہنہ، سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ، ایک ڈاکو ہلاک،2 فرار

پھالیہ:فائرنگ سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا ملازم قتل

سیالکوٹ :3کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، ملزم جیل روانہ

ایک شخص سے اسلحہ بر آمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak