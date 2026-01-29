صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈومز ڈے کلاک کا نیا وقت جاری، دنیا تباہی سے کتنی دور

واشنگٹن(نیٹ نیوز)غیر منافع بخش ادارے Bulletin of the Atomic Scientists نے سال 2026 کے لیے ڈومز ڈے کلاک کا نیا وقت جاری کر دیا ہے اور وقت کے مطابق دنیا خوفناک حد تک آدھی رات کے قریب پہنچ چکی ہے ۔

یہ گھڑی ادارے کے سائنس اینڈ سکیورٹی بورڈ نے سیٹ کی ہے اور اب آدھی رات سے صرف 85 سیکنڈ دور ہے ، جس نے دنیا کے انجام سے متعلق خدشات کو مزید ہوا دے دی ہے ۔ واضح رہے گھڑی میں Midnight کا وقت تباہی کی علامت ہے ۔SASB کے ایک رکن نے اس خدشے کو بھی ظاہر کیا ہے کہ ٹرمپ کا قومی سلامتی کے لیے تجویز کردہ خصوصی ‘گولڈن ڈوم’ درحقیقت دنیا کیلئے خطرہ بن سکتا ہے اور خلا میں جنگ کا سبب بن سکتا ہے ۔اعلان کے دوران SASB نے ایٹمی خطرات پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مزید خطرناک ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں۔

 

