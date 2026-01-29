صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے :دوچور ٹرانسفارمر چوری کرتے ہلاک ہوگئے

  • جرم و سزا کی دنیا
مریدکے :دوچور ٹرانسفارمر چوری کرتے ہلاک ہوگئے

مریدکے (نمائندہ دنیا)تھانہ صدر کے علاقے میں دو چور بجلی کے ٹرانسفارمر چوری کرتے ہلاک ہو گئے ۔

گزشتہ رات کٹھیالہ ورکاں کے قریب ڈیرہ سدھواں میں زمیندار کے ڈیرہ سے چور ساتھیوں کے ہمراہ بجلی کا ٹرانسفارمر، سولر پلیٹیں و دیگر سامان ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے کہ ڈیرہ داروں کے جاگنے پر چوروں نے فائرنگ کر دی جس سے انکا اپنا ساتھی زد میں آ کرمارا گیا تو وہ چوری شدہ سامان اور لاش چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔ لانمبڑے گاؤں میں چور ٹرانسفارمر چوری کے دوران کرنٹ لگنے سے بری طرح جھلس کر ہلاک ہو گیا جس پر اسکے ساتھی بھی لاش چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔ ایک مرنے والا افضل ولد نذیر بھلے بانیوال جبکہ دوسراخالد ولد اشرف منوں آباد کا رہائشی بتایا جاتا ہے ۔تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے لاشیں پوسٹمارٹم کیلئے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹریلیا سے سیریز، سلمان کو فائنل ورلڈ کپ کمبی نیشن ملنے کی امید

آئی سی سی، انڈین بورڈ کا دبئی آفس بن چکا : بھارتی صحافی

پرو ہاکی لیگ، ورلڈ کپ کوالیفائنگ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان

پاکستان، آسٹریلیا ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے کمنٹری پینل کا اعلان

آسٹریلین اوپن ، جوکووچ 13 ویں مرتبہ سیمی فائنل میں

راشد نسیم 150 گنیز ورلڈ ریکار ڈ قائم کرنے والے پہلے پاکستانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak