صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سولو ڈائننگ کیا ہے ، نوجوان اس رجحان کو کیوں اپنا رہے

  • عجائب دنیا
سولو ڈائننگ کیا ہے ، نوجوان اس رجحان کو کیوں اپنا رہے

لاہور(نیٹ نیوز)متحدہ عرب امارات میں خاص طور پر جین زی سے تعلق رکھنے والے نوجوان اکیلے کھانا کھانے کو کمزوری نہیں بلکہ ایک شعوری اور طاقتور انتخاب سمجھنے لگے ہیں۔جین زی کا اکیلے کھانا کھانا کسی مجبوری یا اداسی کی علامت نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے ۔

جہاں اکیلے بیٹھنا تنہائی نہیں بلکہ خود کو اہمیت دینے ، آزادی محسوس کرنے اور اپنی زندگی کا ‘مین کردار’ بننے کا احساس ہے ۔ویلنٹائن ڈے کے قریب آتے ہی سولو ڈیٹس اور اکیلے کھانے کا رجحان اس پرانے تصور کو چیلنج کر رہا ہے کہ عوامی جگہوں پر اکیلا ہونا کمزوری ہے ۔ بہت سے نوجوانوں کے لیے یہ عمل تنہائی نہیں بلکہ خود اعتمادی اور خود سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے ۔دبئی میں مقیم 26 سالہ زینب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار اپنی 24ویں سالگرہ پر اکیلے ریستوران میں کھانا کھایا۔ ان کے مطابق یہ تجربہ اداس نہیں بلکہ حوصلہ افزا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سمندری روڈ پر بس اور رکشہ میں تصادم، 6 جاں بحق، 3 زخمی

لاکھوں کے ڈاکے ، شہریوں سے زیورات ، نقدی لوٹ لی

معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ ایک شخص شدید زخمی، ملزم فرار

بجلی چور پکڑا گیا،مقدمہ درج کر لیا گیا

اچھرہ سے ہتھیایا جانے والا 15 کروڑ کا سونا برآمد ، ملزم گرفتار

4منشیا ت فروش گرفتار،ساڑھے 4کلو چرس برآمدکر لی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak