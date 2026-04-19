کینیا سے زندہ چیونٹیاں سمگل کرنیوالے چینی شہری کو سزا

  عجائب دنیا
کینیا سے زندہ چیونٹیاں سمگل کرنیوالے چینی شہری کو سزا

نیروبی (نیٹ نیوز)کینیا میں ایک چینی شہری کو 2,000 سے زائد زندہ چیونٹیاں ملک سے باہر سمگل کرنے کی کوشش پر 12 ماہ قید اور 1 ملین کینین شلنگ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے ۔

‘اسکائے نیوز’ کے مطابق ملزم ژانگ کیچون کو مارچ میں نیروبی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا جہاں اس کے سامان سے 2,200 زندہ ملکہ چیونٹیاں برآمد ہوئی تھیں۔چیونٹیوں کو خصوصی ٹیوبز اور ٹشو رولز میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔عدالت نے ملزم کو سزا سناتے ہوئے کہا کہ چیونٹیوں کی اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے سخت سزا ضروری ہے کیونکہ یورپ اور ایشیا میں ان کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ژانگ نے ابتدائی طور پر جرم سے انکار کیا تھا مگر بعد میں اعتراف کر لیا تھا، اس کے وکیل نے سزا کے خلاف اپیل کا عندیہ دیا ہے ۔

 

کھیلوں کی دنیا

قلندرز کی فتح،راولپنڈیز کو مسلسل ساتویں شکست

سابق کرکٹر شاپور زدران آئی سی یو میں داخل،آفرید ی مددکوتیار

ساؤتھ افریقہ میں ٹریننگ کی کوشش کروں گا:ارشدندیم

معین علی نے آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل میں شرکت کی وجہ بتادی

بنگلہ دیش کیخلاف ٹیسٹ سیریز، 16رکنی قومی سکواڈ کا اعلان

پہلا ون ڈے :نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو شکست دیدی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل
