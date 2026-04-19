ویڈیو گیم کھیلتی معمر خاتون نے سب کو پریشان کر دیا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا میں ویڈیو گیم کھیلنے میں مشغول معمر خاتون نے سب کو پریشان کر دیا۔ویسٹ لیک اوہائیو پولیس کے مطابق 91 سالہ خاتون سے متعلق تحفظات 9 اپریل کو سامنے آئے ۔
انہوں نے شہر کے ‘کنفرم او کے ’ پروگرام میں بطور رضاکار اپنا نام لکھوایا تھا اور پھر چیک اِن کال کا جواب نہیں دیا،خاتون کی بیٹی (ان کا بھی اپنی والدہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا) سے بات کرنے کے بعد ان کے گھر پولیس بھیجی گئی اور تشویش میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب گیراج میں خاتون کی گاڑی ہونے کے باوجود گھر کی گھنٹی بجانے پر بھی دروازہ نہیں کُھلا، گھر میں داخل ہونے کے بعد پولیس نے دیکھا کہ خاتون صحیح سلامت ہیں اور اپنے بیڈ روم میں ویڈیو گیم کھیل رہی ہیں۔معمر خاتون نے بتایا کہ وہ گیم ‘ببل پاپ’ میں مصروف تھیں اس لیے فون کالز نہیں اٹھائیں۔