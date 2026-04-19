  • عجائب دنیا
ویڈیو گیم کھیلتی معمر خاتون نے سب کو پریشان کر دیا

واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا میں ویڈیو گیم کھیلنے میں مشغول معمر خاتون نے سب کو پریشان کر دیا۔ویسٹ لیک اوہائیو پولیس کے مطابق 91 سالہ خاتون سے متعلق تحفظات 9 اپریل کو سامنے آئے ۔

انہوں نے شہر کے ‘کنفرم او کے ’ پروگرام میں بطور رضاکار اپنا نام لکھوایا تھا اور پھر چیک اِن کال کا جواب نہیں دیا،خاتون کی بیٹی (ان کا بھی اپنی والدہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا) سے بات کرنے کے بعد ان کے گھر پولیس بھیجی گئی اور تشویش میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب گیراج میں خاتون کی گاڑی ہونے کے باوجود گھر کی گھنٹی بجانے پر بھی دروازہ نہیں کُھلا، گھر میں داخل ہونے کے بعد پولیس نے دیکھا کہ خاتون صحیح سلامت ہیں اور اپنے بیڈ روم میں ویڈیو گیم کھیل رہی ہیں۔معمر خاتون نے بتایا کہ وہ گیم ‘ببل پاپ’ میں مصروف تھیں اس لیے فون کالز نہیں اٹھائیں۔

 

دنیا میرے آگے

معاشی دباؤ،جنگ میں ٹرمپ کی سب سے بڑی کمزوری

ایران میں6ائیرپورٹ ، فضائی حدود جزوی بحال

اسرائیل سکیورٹی بہانہ بنا کر خطے میں زمین پر قبضہ کر رہا:ترکیہ

ایران :ہزاروں افراد کا مجتبیٰ خامنہ ای کے حق میں مظاہرہ

جنگ کے 50 دنوں میں 50 ارب ڈالر کے تیل کا نقصان

اگر ایران کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چین کیساتھ تصادم سے محتاط رہیں بیلاروس کے صدر کا امریکا کو انتباہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak