اگر ایران کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چین کیساتھ تصادم سے محتاط رہیں بیلاروس کے صدر کا امریکا کو انتباہ

منسک(آئی این پی )بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے امریکا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین جیسے بڑے ملک سے تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔

روسی میڈیا کو دئیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دور نے یہ حقیقت واضح کردی کہ امریکا کو جتنا طاقتورسمجھا جاتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں، چین جیسی بڑی معاشی و عسکری طاقت کے سامنے امریکا کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ لوکاشینکو نے ؤکہا کہ امریکا کے اصل مفادات دنیا بھر میں تیل اور گیس کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے اور وہ اپنے مقاصد کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے۔

انہوں نے امریکا کی پالیسیوں کو دوہرے معیار کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وینزویلا، کیوبا اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اقدامات اصل آمریت کی مثال ہیں۔انہوں نے مغربی انسانی حقوق کے دعوئوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکا خود کو جمہوریت کا علمبردار کہتا ہے لیکن وہاں حقیقی جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کا احترام نظر نہیں آتا۔

مزید پڑہیئے

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میں اور اریکاحق صرف اچھے دوست ہیں:عاشر وجاہت

ریما نے معروف پاکستانی اداکارہ کو تھپڑ کیوں مارا؟ وجہ بتادی

تبو نے 10 کروڑ مالیت کا فلیٹ خرید لیا

کوہلی کا تصویر لائیک کے بعد اَن لائیک کرنا عجیب لگا:جرمن ولاگر

معین اختر کی برسی 22 اپریل کو منائی جائے گی

علی اصغر نے ’’دادی‘‘ کا کردار چھوڑنے کی وجہ بتادی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak