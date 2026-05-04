میں نے زیادہ کھا کر وزن کم کیا:آسٹریلوی فٹنس کوچ
میلبرن(نیٹ نیوز)آسٹریلوی فٹنس کوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ پروٹین اور سبزیاں کھانے سے جسمانی چربی کم ہوسکتی ہے ۔
وزن کی کمی کے لیے کم کھانا اور کیلوریز گھٹانا ہر فرد کے لیے موثر طریقہ نہیں، میٹابولز، ہارمون اور غذا سے متعلق جسم کا ردعمل بھی اہم کردار نبھاتے ہیں، ماہرین کے مطابق سخت ڈائٹنگ طویل مدت میں نقصان دہ ثابت ہوسکتی ہے ۔آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی فٹنس کوچ نے اپنی مثال دی اور بتایا کہ میں نے زیادہ کھا کر وزن کم کیا۔ان کے مطابق ماضی میں کم کھانے ، کاربوہائیڈریٹس کم کرنے اور ہر کیلوری گننے جیسے مشورے نقصان دہ ثابت ہوئے ، جس سے مسلز کمزور اور ہارمونز متاثر ہوئے ۔آسٹریلوی فٹنس کوچ کے مطابق روزانہ جسمانی وزن کے مطابق مناسب مقدار میں پروٹین لینا نہایت ضروری ہے ۔