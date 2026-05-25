صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی سائنس دانوں نے پیس میکر کا متبادل تیار کرلیا

  • عجائب دنیا
چینی سائنس دانوں نے پیس میکر کا متبادل تیار کرلیا

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کے محققین نے لیبارٹری میں دنیا کا پہلا سائنو ایٹریل نوڈ کامیابی سے تیار کر لیا ہے ۔یہ سائنو ایٹریل نوڈ دل کے اندر موجود ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو دل کے قدرتی پیس میکر کے طور پر کام کرتا ہے ۔

 محققین نے انسانی پلوری پوٹنٹ اسٹیم سیلز استعمال کرتے ہوئے ایک تھری ڈی لیبارٹری ماڈل تیار کیا ہے جو سائنو ایٹریل نوڈ کی طرح کام کرتا ہے اور خود بخود دھڑک سکتا ہے ۔ یہ ایجاد دل کی بیماریوں کی تحقیق اور نئی ادویات کی جانچ میں انقلاب لا سکتی ہے ۔ مستقبل میں یہ ‘بائیولوجیکل پیس میکر’ کے طور پر دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے علاج میں بھی مدد دے سکتی ہے ۔مختصر یہ کہ یہ کامیابی دل کی سائنس اور علاج کے میدان میں ایک بڑا قدم سمجھی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak